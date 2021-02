Roma, i convocati di Fonseca per il Benevento (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco la lista dei convocati da Paulo Fonseca per la sfida contro il Benevento, out Ibanez, Cristante, Kumbulla, Smalling, Santon e Calafiori: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Spinazzola, Bruno Peres, Feratovic.Centrocampisti: Pellegrini, Veretout, Diawara, Villar, Pastore, Podgoreanu.Attaccanti: Mkhitaryan, Pedro, Borja Mayoral, Dzeko, Perez, El Shaarawy. I nostri convocati per #BeneventoRoma #ASRoma pic.twitter.com/ggdNzCkENv — AS Roma (@OfficialASRoma) February 20, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Ecco la lista deida Pauloper la sfida contro il, out Ibanez, Cristante, Kumbulla, Smalling, Santon e Calafiori: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.Difensori: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Spinazzola, Bruno Peres, Feratovic.Centrocampisti: Pellegrini, Veretout, Diawara, Villar, Pastore, Podgoreanu.Attaccanti: Mkhitaryan, Pedro, Borja Mayoral, Dzeko, Perez, El Shaarawy. I nostriper ##ASpic.twitter.com/ggdNzCkENv — AS(@OfficialAS) February 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

