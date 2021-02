Roma, festa privata in una casa: la polizia irrompe e trova 28 ragazzi nascosti nell’armadio e sotto il letto (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid, festa privata con 28 spagnoli in un appartamento a Roma: tutti multati A Roma, la polizia ha fatto irruzione in un appartamento dove ventotto ragazzi spagnoli avevano organizzato una festa privata in barba alle norme anti-Covid. Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli agenti sono arrivati nell’abitazione, situata in via Sannio, nel quartiere San Giovanni, dopo una segnalazione di alcuni vicini di casa, i quali hanno sentito per ore rumori molesti e notato un continuo viavai nell’appartamento. I poliziotti del commissariato Esquilino hanno prima suonato il campanello e cercato di contattare i quattro ragazzi affittuari dell’appartamento attraverso il proprietario dell’immobile. Questi, però, hanno dichiarato di ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid,con 28 spagnoli in un appartamento a: tutti multati A, laha fatto irruzione in un appartamento dove ventottospagnoli avevano organizzato unain barba alle norme anti-Covid. Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli agenti sono arrivati nell’abitazione, situata in via Sannio, nel quartiere San Giovanni, dopo una segnalazione di alcuni vicini di, i quali hanno sentito per ore rumori molesti e notato un continuo viavai nell’appartamento. I poliziotti del commissariato Esquilino hanno prima suonato il campanello e cercato di contattare i quattroaffittuari dell’appartamento attraverso il proprietario dell’immobile. Questi, però, hanno dichiarato di ...

roma_e_roma : RT @romatoday: Assembrati nella casa vacanza: interrotta festa con 28 ragazzi spagnoli - Notiziedi_it : Covid Roma, festa clandestina in una casa vacanze: multati 28 ragazzi spagnoli - ilfaroonline : Roma, maxi #festa in centro in barba al #Dpcm: multate 28 persone - Notiziedi_it : Roma via Sannio, festa in casa vacanze scoperta dalla polizia, 28 multati - Presidium__ : 'Or dov’è il suono Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido De’ nostri avi famosi, e il grande impero Di que… -