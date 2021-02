Roma, drogato minaccia la ex: la prende a pugni, bottigliate e la costringe a un rapporto sessuale (Di sabato 20 febbraio 2021) Violenze fisiche, psicologiche e aggressioni che hanno portato la vittima a interrompere la convivenza con il compagno. Ma è stato un intervento per una lite in famiglia nel novembre scorso da parte di una pattuglia della sezione Volanti a dare l’avvio ad un’indagine curata dagli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, nei confronti dell’uomo, un 37enne romeno. Leggi anche: Choc ad Anzio: 21enne massacra la compagna incinta di 9 mesi con calci, schiaffi e morsi L’incubo vissuto dalla donna L’uomo tuttavia non si è rassegnato alla decisione della donna, anche lei 37enne e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato a minacciarla e a molestarla costringendola a modificare le proprie abitudini, arrivando persino a colpirla ripetutamente al rifiuto di corrispondergli 80 euro per l’acquisto della sostanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Violenze fisiche, psicologiche e aggressioni che hanno portato la vittima a interrompere la convivenza con il compagno. Ma è stato un intervento per una lite in famiglia nel novembre scorso da parte di una pattuglia della sezione Volanti a dare l’avvio ad un’indagine curata dagli investigatori del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, nei confronti dell’uomo, un 37enne romeno. Leggi anche: Choc ad Anzio: 21enne massacra la compagna incinta di 9 mesi con calci, schiaffi e morsi L’incubo vissuto dalla donna L’uomo tuttavia non si è rassegnato alla decisione della donna, anche lei 37enne e, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato arla e a molestarlandola a modificare le proprie abitudini, arrivando persino a colpirla ripetutamente al rifiuto di corrispondergli 80 euro per l’acquisto della sostanza ...

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, drogato minaccia la ex: la prende a pugni, bottigliate e la costringe a un rapporto sessuale - CorriereCitta : Roma, drogato minaccia la ex: la prende a pugni, bottigliate e la costringe a un rapporto sessuale - elisarant0000 : Ah quindi Franca ha deciso di usare le maniere forti partendo per Roma per liberare dalla prigionia il povero Pierp… -