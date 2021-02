Roma, boom di furti al Prenestino: di giorno e di notte, in casa e per strada. Residenti esausti (Di sabato 20 febbraio 2021) Un record di furti sta affliggendo gli abitanti del Prenestino, dalla zona di Malatesta a Roma est. Le segnalazioni sono talmente frequenti che il quartiere vorrebbe organizzarsi per una ‘ronda‘, si legge infatti in un gruppo di quartiere: “Possiamo organizzare una ronda di quartiere diurna e notturna per tutelarci? Viviamo con la paura sia di uscire che di restare in casa“. Leggi anche: Roma, continue rapine al Pigneto: ‘Ho paura di uscire la sera’. Nasce la petizione su Change.org Sia in casa che per strada, infatti, gli abitanti del Prenestino temono di essere derubati. L’ultima segnalazione risale ad un paio di giorni fa “Verso le 18 c’è stato un furto in un appartamento, sono saliti sul terrazzo del primo piano in via del Pigneto“. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Un record dista affliggendo gli abitanti del, dalla zona di Malatesta aest. Le segnalazioni sono talmente frequenti che il quartiere vorrebbe organizzarsi per una ‘ronda‘, si legge infatti in un gruppo di quartiere: “Possiamo organizzare una ronda di quartiere diurna e notturna per tutelarci? Viviamo con la paura sia di uscire che di restare in“. Leggi anche:, continue rapine al Pigneto: ‘Ho paura di uscire la sera’. Nasce la petizione su Change.org Sia inche per, infatti, gli abitanti deltemono di essere derubati. L’ultima segnalazione risale ad un paio di giorni fa “Verso le 18 c’è stato un furto in un appartamento, sono saliti sul terrazzo del primo piano in via del Pigneto“. La ...

