Rocco Casalino: “Mio padre era un violento” (Di sabato 20 febbraio 2021) Ex gieffino, la sua nomina a portavoce di Giuseppe Conte ha sempre fatto molto discutere. Oggi, con la caduta del governo Conte bis e l’uscita di scena dell’avvocato del popolo, come si autodefinì il premier dimissionario, Rocco Casalino dovrà “reinventarsi”. Dalle anticipazioni emerse in queste ore, per la prima volta l’ex portavoce di Conte confiderà alcuni aspetti inediti della sua vita. In particolare, nel libro “Il Portavoce”, si racconta del rapporto tra Rocco Casalino e suo padre, violento e alcolizzato, un rapporto che segnerà il giovane praticamente per tutta la vita. Anche sul letto di morte, da parte dell’ex gieffino, non sembra esserci stata alcuna indulgenza per il genitore. Infatti, gli avrebbe detto: “Muori. Devi morire”. Parole rispetto alle quali è evidente come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Ex gieffino, la sua nomina a portavoce di Giuseppe Conte ha sempre fatto molto discutere. Oggi, con la caduta del governo Conte bis e l’uscita di scena dell’avvocato del popolo, come si autodefinì il premier dimissionario,dovrà “reinventarsi”. Dalle anticipazioni emerse in queste ore, per la prima volta l’ex portavoce di Conte confiderà alcuni aspetti inediti della sua vita. In particolare, nel libro “Il Portavoce”, si racconta del rapporto trae suoe alcolizzato, un rapporto che segnerà il giovane praticamente per tutta la vita. Anche sul letto di morte, da parte dell’ex gieffino, non sembra esserci stata alcuna indulgenza per il genitore. Infatti, gli avrebbe detto: “Muori. Devi morire”. Parole rispetto alle quali è evidente come ...

