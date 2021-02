Rocco Casalino, il sostegno economico alla madre dopo l’esperienza al Grande Fratello: il racconto a Verissimo (Di sabato 20 febbraio 2021) Reduce dall’esperienza politica in veste di portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Rocco Casalino si racconta in una lunga intervista a Verissimo. Tanti i temi dell’intervista, tra cui la sua storica partecipazione al Grande Fratello. Fu per lui una possibilità di riscatto e guadagno: grazie ai soldi ottenuti, riuscì a sanare le difficoltà economiche della madre. La carriera di Rocco Casalino tra tv e politica Televisione, giornalismo, politica e non solo. Il mondo di Rocco Casalino si compone di numerose sfaccettature, molte delle quali conosciute, altre un po’ meno. Per questo, nell’appuntamento con Verissimo in onda oggi pomeriggio, ha deciso di raccontarsi a ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Reduce dalpolitica in veste di portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,si racconta in una lunga intervista a. Tanti i temi dell’intervista, tra cui la sua storica partecipazione al. Fu per lui una possibilità di riscatto e guadagno: grazie ai soldi ottenuti, riuscì a sanare le difficoltà economiche della. La carriera ditra tv e politica Televisione, giornalismo, politica e non solo. Il mondo disi compone di numerose sfaccettature, molte delle quali conosciute, altre un po’ meno. Per questo, nell’appuntamento conin onda oggi pomeriggio, ha deciso di raccontarsi a ...

