Rocco Casalino, i pugni del padre in faccia alla madre: “Non c’è dolore più grande” (Di sabato 20 febbraio 2021) A Verissimo Rocco Casalino parla della madre, della violenza del padre, ricorda e si emoziona, non vorrebbe piangere e si ferma più volte, chiede di tagliare poi quelle parti ma vederle in onda ci mostra chi è davvero. La fragilità di chi ancora ha tanto dolore, la tenerezza di un figlio che vorrebbe ancora e sempre proteggere sua madre. “Per un figlio vedere la propria madre picchiata è la cosa più violenta, non conosco un’altra sensazione di dolore più grande”. Tante volte con la mamma e la sorella hanno dormito di notte nella vasca, perché la porta del bagno era la più resistente, perché il padre che tornava non poteva entrare. “I pugni in pieno volto, sulla schiena, sulla pancia, le mordeva il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 febbraio 2021) A Verissimoparla della, della violenza del, ricorda e si emoziona, non vorrebbe piangere e si ferma più volte, chiede di tagliare poi quelle parti ma vederle in onda ci mostra chi è davvero. La fragilità di chi ancora ha tanto, la tenerezza di un figlio che vorrebbe ancora e sempre proteggere sua. “Per un figlio vedere la propriapicchiata è la cosa più violenta, non conosco un’altra sensazione dipiù”. Tante volte con la mamma e la sorella hanno dormito di notte nella vasca, perché la porta del bagno era la più resistente, perché ilche tornava non poteva entrare. “Iin pieno volto, sulla schiena, sulla pancia, le mordeva il ...

