Rivoluzione Cagliari: il ribaltone va oltre la panchina (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo l’ennesimo risultato negativo sembra sempre più vicino il momento del ribaltone. A cambiare non sarebbe però solo l’allenatore. 14 sconfitte in 23 partite, di cui l’ultima con il Torino avversario per la conquista della salvezza, l’avventura di Di Francesco come allenatore del Cagliari è ormai agli sgoccioli. La società è convinta che sia giunto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo l’ennesimo risultato negativo sembra sempre più vicino il momento del. A cambiare non sarebbe però solo l’allenatore. 14 sconfitte in 23 partite, di cui l’ultima con il Torino avversario per la conquista della salvezza, l’avventura di Di Francesco come allenatore delè ormai agli sgoccioli. La società è convinta che sia giunto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MomentiCalcio : #Cagliari, sarà rivoluzione tecnica: torna #Capozucca, trattativa in corso con #LeonardoSemplici - ParmaLiveTweet : Cagliari, in arrivo una vera e propria rivoluzione: anche Faggiano in lizza - nebulosa_mente : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ???? Aria di rivoluzione in casa rossoblù: sulla graticola #DiFrancesco e il DS Carta, una chiara rottura del… - Andrearey91 : RT @CentotrentunoC: #Cagliari ???? Aria di rivoluzione in casa rossoblù: sulla graticola #DiFrancesco e il DS Carta, una chiara rottura del… - ccncagliarinews : Ultim’Ora - Cagliari, la rivoluzione potrebbe partire da De Rossi e Capozucca -