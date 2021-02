Risiko sottosegretari, in calo le quotazioni dei campani: resistono solo gli uscenti (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutisottosegretari e viceministri: tutto rinviato a lunedì. Ma è un auspicio più che una certezza. Come un principiante dinanzi al cubo di Rubik, i leaders dei vari partiti che compongono la maggioranza Draghi cercano invano la soluzione al gioco. Voci e indiscrezioni continuano a rincorrersi dalla Capitale ma la realtà è che tutto, o quasi, è in alto mare. E così poco o nulla è cambiato anche per quei parlamentari campani che hanno già in valigia l’abito per la cerimonia del giuramento. Le uniche quotazioni in rialzo sono quelle di due dei tre (già out Giuseppe De Cristofaro perchè Sinistra Italiano non ha votato la fiducia al Governo) sottosegretari uscenti: i grillini Angelo Tofalo e Carlo Sibilia, vicini alla riconferma rispettivamente alla Difesa e agli Interni. Se così ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutie viceministri: tutto rinviato a lunedì. Ma è un auspicio più che una certezza. Come un principiante dinanzi al cubo di Rubik, i leaders dei vari partiti che compongono la maggioranza Draghi cercano invano la soluzione al gioco. Voci e indiscrezioni continuano a rincorrersi dalla Capitale ma la realtà è che tutto, o quasi, è in alto mare. E così poco o nulla è cambiato anche per quei parlamentariche hanno già in valigia l’abito per la cerimonia del giuramento. Le unichein rialzo sono quelle di due dei tre (già out Giuseppe De Cristofaro perchè Sinistra Italiano non ha votato la fiducia al Governo): i grillini Angelo Tofalo e Carlo Sibilia, vicini alla riconferma rispettivamente alla Difesa e agli Interni. Se così ...

Il risiko dei Sottosegretari, torna in campo Cancelleri e compaiono Faraone e Crimi Poca Sicilia anche fra i Sottosegretari. Ma l'ipotesi avanzata per le nomine vede davvero poca Sicilia anche nell'ultima versione indicata. Anche se, bisogna dirlo, restano vuote numerose caselle rigu ...

