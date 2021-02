Ricerca | Cnr | plastiche ed erosione coste | BluMed lancia Agenda economia blu** 3

(Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Tematiche complesse, quindi, che richiedono sforzi unificati. "La novità del progetto BlueMed è aver parlato di questi problemi coinvolgendo tutti i Paesi del Mediterraneo e mandando anche un messaggio chiaro all'Europa: tutta l'Europa è mediterranea perché il Mediterraneo è uno spazio comune come dimostrano traffico, turismo e commercio. Quindi l'Europa intera è chiamata ad agire per il mantenimento e il miglioramento della qualità degli ecosistemi di questo bacino" conclude il direttore del Cnr-Dsstta. Infine, nel corso della conferenza verranno presentati i risultati preliminari del progetto interdisciplinare Snapshot, promosso da BlueMed e coordinato da Mario Sprovieri, dirigente di ricerca Cnr-Ias. Verranno mostrati alcuni effetti del lockdown, connesso alla pandemia, sugli ecosistemi marino-costieri italiani tra cui: a riduzione del 30-50% del rumore sottomarino ...

DasaraShullani : RT @TOctopuslab: Il 26/02/2021 ore 14:30 la puntata Informare, con: Alessandra Minello & Ilenia Picardi patrocinato da @UNI_FIRENZE, Are… - FrancaDeFalco : Bando per assegno di ricerca al CNR-IAS di Oristano sulla tematica 'Studiodell’interazioneMarineLittereBiotanellesp… - TerraDiPalma : RT @CNRsocial_: #BlueDistrict firmato il protocollo di intesa ?? - TerraDiPalma : RT @CNRsocial_: ??Alle 18e30 sulla pagina - UnicaRadio : #Pandemia, CNR: “Nasce il portale della ricerca italiana anti covid” LEGGI LA NOTIZIA #universitàericerca #cnr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ricerca Cnr

Il Tempo

Nel 2006, l'Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova diretto da Roberto Cingolani stipula una convenzione dicol. Quello stesso anno, Cingolani ricopriva anche una carica al: ......venendo a sapere che all'Università di Pisa grazie al letto intelligente si può aiutare la... in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del. Un progetto che si pone come ...Sono alcune sfide al centro dell’Agenda strategica del progetto BlueMed, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e finanziato dall’Unione europea con 3 milioni di euro, nell’ambito del ...Saranno ripristinati gli strati preparatori e la malta di allettamento oltre alle tessere grazie all’utilizzo dei geopolimeri nell’ambito del Progetto AGM for CuHe - Advanced Green Materials for Cultu ...