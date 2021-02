Riccardi | donazioni ospedale San Daniele del Friuli migliorano le prestazioni

(Di sabato 20 febbraio 2021) “La comunità di Sandel, i professionisti, i cittadini e le associazioni del territorio continuano a contribuire per offrire qualità nelle risposte ai bisogni di salute. Un ulteriore gesto di solidarietà in questo periodo di emergenza che ha permesso di raccogliere fondi per l’acquisto di strumentazioni utili al presidio ospedaliero”. Lo ha indicato il vicegovernatore con delega alla Salute delVenezia Giulia, Riccardo, durante la cerimonia di consegna al nosocomio di Sandeldella nuova strumentazione da parte dell’associazione “18 maggio 1370” in collaborazione con il Comune di Sandele frutto di una raccolta fondi di oltre 70.000 euro. “In questi mesi abbiamo assistito ad un’ampia ...

'In questi mesi abbiamo assistito ad un'ampia solidarietà - ha detto- ; ricordo che in regione lehanno superato i 10 milioni di euro a beneficio del sistema sanitario'. Nel suo ..."In questi mesi abbiamo assistito ad un'ampia solidarietà - ha detto- ; ricordo che in regione lehanno superato i 10 milioni di euro a beneficio del sistema sanitario".