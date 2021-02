Revenge porn | maestra d’asilo licenziata | | tre condanne dopo il processo

(Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli Finisce con diverseil caso dellapiemontese vittima di. La giovane insegnante perse il posto di lavorola diffusione non consenziente di alcune sue foto intime. “Quel che fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma almeno con questa sentenza è emersa la verità“, ha dichiarato la docente all’Ansa, commentando la sentenza. “Posso dire che è andata bene“, ha aggiunto.vittima dinel Torinese: treilIl Tribunale di Torino ha condannato la direttrice della scuola a un anno e un mese di reclusione con la condizionale e una delle mamme, accusata di aver contribuito a far ...

'Quel che è fatto è fatto e il danno non si cancella. Ma se non altro con questa sentenza, sia pure dopo tanto tempo, è emersa la verità'. La poco più che ventenne maestra d'asilo non è riuscita a ...Leggi anche, la direttrice condannata: "Non sono il lupo cattivo, se non lavora più non è colpa mia"Finisce con diverse condanne il caso della maestra d'asilo piemontese vittima di revenge porn. La giovane insegnante perse il posto di lavoro dopo la ...