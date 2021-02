Revenge porn, la preside: «Sì, dissi alla maestra che non avrebbe neppure pulito i cessi della stazione» (Di sabato 20 febbraio 2021) Dice che con la maestra aveva un ottimo rapporto. Su Repubblica Torino un’intervista alla preside condannata per aver licenziato la maestra vittima del Revenge porn, a Torino. «Sono molti gli aspetti di questa storia che ritengo non siano emersi in maniera corretta. La ragazza sostiene che vorrebbe tornare a lavorare, ma non è colpa mia se non ha trovato ancora un lavoro. E nemmeno mi sono mai state chieste referenze su di lei». Se non lavora, dice la preside, dipende da altro. «Dal fatto che non ha i titoli per fare la maestra. Dovrebbe infatti almeno prendere una laurea». E continua: «Io non l’ho mai costretta a dimettersi, e questo l’ho detto davanti al giudice e l’hanno confermato anche le altre maestre. Poi sinceramente, sono cose successe tre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021) Dice che con laaveva un ottimo rapporto. Su Repubblica Torino un’intervistacondannata per aver licenziato lavittima del, a Torino. «Sono molti gli aspetti di questa storia che ritengo non siano emersi in maniera corretta. La ragazza sostiene che vorrebbe tornare a lavorare, ma non è colpa mia se non ha trovato ancora un lavoro. E nemmeno mi sono mai state chieste referenze su di lei». Se non lavora, dice la, dipende da altro. «Dal fatto che non ha i titoli per fare la. Dovrebbe infatti almeno prendere una laurea». E continua: «Io non l’ho mai costretta a dimettersi, e questo l’ho detto davanti al giudice e l’hanno confermato anche le altre maestre. Poi sinceramente, sono cose successe tre ...

