Renzi e l'effetto Draghi: 50 nuovi iscritti a Italia Viva, a Firenze, in tre ore (Di sabato 20 febbraio 2021) Matteo Renzi si gode l'effetto Draghi. Cinquanta nuove tessere in tre ore. E' il bilancio dell'attività del banchino allestito dai volontari di Italia Viva oggi a Firenze in Piazza dei Ciompi, a Firenze, dalle 9 a mezzogiorno di oggi, sabato 20 febbraio. All'ex premier viene riconosciuto il merito di aver dato una scossa al Paese mandando a casa il vecchio governo a trazione 5 Stelle L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Renzi e l’effetto Draghi: 50 nuovi iscritti a Italia Viva, a Firenze, in tre ore - NucciottiLuca : @BabaJaga2017 L'effetto lassativo di un discorso di Renzi è pari a tre flaconi di Guttalax. - Nico_Camp : il trionfo di m5s e lega nel 2018 fu l'effetto delle mezze ammucchiate dei governi letta-renzi-gentiloni. Se tanto… - blondic69 : @ItaliaViva @elenabonetti @marcodimaio Adesso cambiate cantilena. Il Mes NON C'È, la prescrizione per ora RESTA, la… - martamacbeal : RT @Keynesblog: L'effetto Draghi, se mai c'è stato, è già finito. Altro che 'sei il nostro MES'. Il decennale viaggia intorno a 0,6%, addir… -

