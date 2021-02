Renato Zero, avete mai visto il figlio? Chi è Roberto Fiacchini (Di sabato 20 febbraio 2021) Il figlio di Renato Zero si chiama Roberto Fiacchini Anselmi, ed è stato legalmente adottato dal cantante nel 2003. Nato nel 1950, il cantante si chiama all’anagrafe Roberto Fiacchini ed è una vera e propria leggenda della musica italiana. La sua è infatti un’arte eclettica e talentuosa, che ha lasciato segni indelebili nel panorama musicale italiano. Nonostante il cantante sia molto riservato, più volte abbiamo avuto notizie di suo figlio adottivo, che Renato ha preso con sé nell’anno 2003. Sapete chi è Roberto Fiacchini? Scopriamolo insieme. Renato Zero e l’amore per suo figlio Roberto Durante una lunga intervista, ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Ildisi chiamaAnselmi, ed è stato legalmente adottato dal cantante nel 2003. Nato nel 1950, il cantante si chiama all’anagrafeed è una vera e propria leggenda della musica italiana. La sua è infatti un’arte eclettica e talentuosa, che ha lasciato segni indelebili nel panorama musicale italiano. Nonostante il cantante sia molto riservato, più volte abbiamo avuto notizie di suoadottivo, cheha preso con sé nell’anno 2003. Sapete chi è? Scopriamolo insieme.e l’amore per suoDurante una lunga intervista, ...

