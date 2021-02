ReiThera | il vaccino italiano di cui nessuno parla | ecco cosa c’è da sapere

(Di sabato 20 febbraio 2021) Cristina Martelli iltuttocontro il Covid di, azienda di biotecnologie di Castel Romano, ha compiuto un altro passo importante: finito lo studio di Fase 1, parte ufficialmente la fase 2 dopo l’ok dell’Iss e dell’Aifa, con l’auspicio di terminare la sperimentazione entro l’estate. L’approvazione è prevista intorno a settembre e la produzione stimata è di 100 milioni di dosi l’anno. La fase 1 ha dimostrato come il GRAd-COV2 (questo il nome ufficiale del) è stato ben tollerato e ha generato gli anticorpi in oltre il 90% dei pazienti. lè sviluppato da, con il sostegno del Governo, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Regione Lazio, a cui si aggiunge l’intervento di Invitalia che a fine gennaio ha annunciato lo stanziamento ...

livym9 : RT @udogumpel: Ma vi ricordate ancora dei bei tempi che #AstraZeneca era praticamente un vaccino italiano, #Oxford-#Pomezia, con tutte sett… - Quaro75 : Ha senso? Mah. Con 81mln di euro magari ci compravamo la licenza di produzione da Pfizer o AstraZeneca e avevamo gi… - Flavio_Tomas : RT @SkyTG24: ReiThera, cosa c'è da sapere sul vaccino anti-Covid italiano - digo_srl : RT @SkyTG24: ReiThera, cosa c'è da sapere sul vaccino anti-Covid italiano - dony_467 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? ReiThera, il vaccino italiano inizia la fase due delle sperimentazioni [di Elena Dusi] -

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera vaccino

L'Aifa ha dato l'ok alla fase 2 della sperimentazione, dopo una fase 1 che ha evidenziato l'efficacia in oltre il 90% dei pazienti dei test e la possibilità di ottenerla con una sola dose. Ilsfrutta la tecnica del vettore virale e si basa su un adenovirus di gorilla. L'autorizzazione è prevista per settembre con una produzione di 100 milioni di dosi all'annoLa Regione Lazio , in attesa delmade in Italy- Spallanzani , punto tutto sul siero russo Sputnik V . Ieri il parere tecnico scientifico dell'Istituto per le malattie infettive di Roma, che ha rapporti storici con ...il vaccino tutto italiano contro il Covid di ReiThera, azienda di biotecnologie di Castel Romano, ha compiuto un altro passo importante: finito lo studio ...Le aziende del frusinate dotate di apparecchiature idonee. Così si disporrà del triplo delle dosi attuali: «Se avrà il sì da Ema e Aifa, pronti i distretti di Anagni e Ferentino» ...