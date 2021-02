Regione | si amplia il parco vetture per le Guardie ecologiche volontarie

Ultime Notizie dalla rete : Regione amplia

CesenaToday

'La collaborazione tra Arpae,, Enti locali e i raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie - ha spiegato - continua a dare buoni frutti ed è importante anche per ribadire la rilevanza ...Il presidente dellaMolise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Nello ...(ANSA) - TRIESTE, 20 FEB - Ampliare le conoscenze sui meccanismi delle patologie ... È l'obiettivo del registro regionale delle morti cardiache improvvise, progetto voluto dalla Regione e sostenuto ...Danilo Magliocchetti, Consigliere Comunale di Frosinone e Delegato per il Lazio al Consiglio Nazionale ANCI scrive ai vertici regionali del Lazio. Ecco la missiva. Preg.mo Assessore, Come noto, manca ...