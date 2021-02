Reddito di cittadinanza ai condannati per mafia: scoperti 145 boss che percepivano il sussidio (Di sabato 20 febbraio 2021) I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno individuato 145 persone con precedenti condanne per mafia che percepivano il Reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. Sono state ... Leggi su leggo (Di sabato 20 febbraio 2021) I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno individuato 145 persone con precedenti condanne percheildipur non avendone diritto. Sono state ...

Agenzia_Ansa : Imprenditore cerca personale, ma nessuno accetta per non perdere il reddito di cittadinanza. Accade in Calabria… - Corriere : Reddito di cittadinanza a mafiosi: 145 denunce. Tra gli indagati anche boss della Ka... - SkyTG24 : Palermo, reddito di cittadinanza: scoperti 145 condannati per mafia - GianvitoPuglies : Altri 145 condannati per mafia percepivano il reddito di cittadinanza. | La Voce News - giuseppe_genco : Forse Adesso qualcuno comincerà a comprendere il successo del partito del finto comico nelle regioni del sud -