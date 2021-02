Reddito di cittadinanza, 1,2 mln di beneficiari a gennaio: il 21% in Campania (Di sabato 20 febbraio 2021) A gennaio, secondo i dati dell’Inps, gennaio 2021 hanno percepito il Reddito di cittadinanza 1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 573 euro; i nuclei percettori di Pensione di cittadinanza sono stati invece 115mila, con 129mila persone coinvolte ed un importo medio di 240 euro. Complessivamente, quindi, a gennaio hanno ricevuto il beneficio 1,3 milioni di nuclei, con un importo medio pari a 543 euro. La regione che in questo periodo ha avuto piu’ nuclei beneficiari (266mila, pari al 21% del totale) e’ stata la Campania, a seguire la Sicilia (231mila, pari al 18% del totale); gli importi medi percepiti sono stati rispettivamente pari a 617 euro e 598 euro. Nel solo mese di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021) A, secondo i dati dell’Inps,2021 hanno percepito ildi1,2 milioni di nuclei familiari, con 2,8 milioni di persone coinvolte ed un importo medio a nucleo pari a 573 euro; i nuclei percettori di Pensione disono stati invece 115mila, con 129mila persone coinvolte ed un importo medio di 240 euro. Complessivamente, quindi, ahanno ricevuto il beneficio 1,3 milioni di nuclei, con un importo medio pari a 543 euro. La regione che in questo periodo ha avuto piu’ nuclei(266mila, pari al 21% del totale) e’ stata la, a seguire la Sicilia (231mila, pari al 18% del totale); gli importi medi percepiti sono stati rispettivamente pari a 617 euro e 598 euro. Nel solo mese di ...

