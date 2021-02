Real Madrid, Kroos pronto per l’Atalanta: “Fondamentale vincere… anche per Zidane” (Di sabato 20 febbraio 2021) Fare bene per tornare ai livelli che competono al Real Madrid e per mettere fine, una volta per tutte, alle voci sul futuro di Zinedine Zidane. Parla in modo abbastanza chiaro Toni Kroos, centrocampista dei blancos, nel podcast Einfach Bad Luppen che condivide con suo fratello Felix. Tra Liga e Champions League, per la squadra di Madrid sarà un momento decisivo della stagione.Kroos: "Fondamentale vincere per non fare pensieri negativi"caption id="attachment 925015" align="alignnone" width="793" Tony Kroos (getty images)/caption"Le voci sul futuro di Zidane? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte in questa stagione e sono sicuro che torneranno nel caso ci fosse un'altra sconfitta in futuro", ha esordito Kroos sui rumors sul ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Fare bene per tornare ai livelli che competono ale per mettere fine, una volta per tutte, alle voci sul futuro di Zinedine. Parla in modo abbastanza chiaro Toni, centrocampista dei blancos, nel podcast Einfach Bad Luppen che condivide con suo fratello Felix. Tra Liga e Champions League, per la squadra disarà un momento decisivo della stagione.: "vincere per non fare pensieri negativi"caption id="attachment 925015" align="alignnone" width="793" Tony(getty images)/caption"Le voci sul futuro di? Ne abbiamo già parlato 2-3 volte in questa stagione e sono sicuro che torneranno nel caso ci fosse un'altra sconfitta in futuro", ha esorditosui rumors sul ...

DiMarzio : #Alaba annuncia l'addio al #Bayern. Cifre e dettagli dell'accordo con il #RealMadrid - OptaPaolo : 1 - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus diverso da Cristiano Ronaldo a trovare il gol per i biancon… - ItaSportPress : Real Madrid, Kroos pronto per l'Atalanta: 'Fondamentale vincere... anche per Zidane' - - zazoomblog : Atalanta Pessina e il Real Madrid: «La partita che sogni da bambino» - #Atalanta #Pessina #Madrid: #partita - deleo_nicola : @xxfede4 @ZZiliani Guarda un pò cosa scrivono quelli che capiscono di calcio! 'Capocannoniere europeo della squadra… -