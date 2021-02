Real Madrid in emergenza per il match contro l’Atalanta: in forte dubbio anche Benzema (Di sabato 20 febbraio 2021) Piove sul bagnato per il Real Madrid, che deve fare i conti con numerosi infortuni. In vista della sfida di Champions League 2020/2021 contro l’Atalanta, Zidane era già sicuro di dover fare a meno di Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Odriozola e Militao. Come se non bastasse, sono alte le probabilità che neppure Karim Benzema riesca a essere della gara. Secondo quanto riportato da As, l’attaccante francese ha accusato una lesione all’adduttore ed un suo recupero per l’impegno europeo appare alquanto difficile. I blancos sono infatti orientati a non rischiare, specialmente in virtù dell’imminente derby contro l’Atletico, che potrebbe dire molto sul futuro della Liga. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Piove sul bagnato per il, che deve fare i conti con numerosi infortuni. In vista della sfida di Champions League 2020/2021, Zidane era già sicuro di dover fare a meno di Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Valverde, Rodrygo, Odriozola e Militao. Come se non bastasse, sono alte le probabilità che neppure Karimriesca a essere della gara. Secondo quanto riportato da As, l’attaccante francese ha accusato una lesione all’adduttore ed un suo recupero per l’impegno europeo appare alquanto difficile. I blancos sono infatti orientati a non rischiare, specialmente in virtù dell’imminente derbyl’Atletico, che potrebbe dire molto sul futuro della Liga. SportFace.

