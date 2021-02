Rafael Leao: “Nessuno è come Ibra. Inter? Al Milan non puoi dire no” (Di sabato 20 febbraio 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato un'Intervista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 febbraio 2021), attaccante del, ha rilasciato un'vista esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco cosa ha detto Pianeta

PianetaMilan : #RafaelLeao: 'Nessuno è come #Ibra. #Inter? Al #Milan non puoi dire no' - KunGrax : RT @Nardoz___: 3) Un giovanissimo Rafael Leao - Nardoz___ : 3) Un giovanissimo Rafael Leao - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? CHI GIOCA, CHI NO - Eriksen, Rafael Leao, #Politano, la difesa #Roma e l'attacco #Juve: le novità ? - SOSFanta : ?? CHI GIOCA, CHI NO - Eriksen, Rafael Leao, #Politano, la difesa #Roma e l'attacco #Juve: le novità ?… -