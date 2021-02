“Quanta cattiveria” Tommaso Zorzi, senza alcun filtro, continua a lanciare delle pesanti frecciatine sulla discussa coppia del “GF Vip”. Le sue parole (Di sabato 20 febbraio 2021) La nuova coppia nata dentro il Grande Fratello VIP continua a far discutere. Anche se, almeno inizialmente, tutti gli inquilini speravano in un qualcosa di più tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ora il clima è molto cambiato all’interno della casa. La neo coppia sta facendo discutere tutti e sono pochi quelli che vedono in loro due un roseo futuro. Tra questi vi è Tommaso Zorzi, il quale si è mostrato davvero molto critico nei loro confronti. Tommaso Zorzi ironizza sul rapporto tra Rosalinda e Zenga Dopo tante indecisioni e sguardi, la scelta era nell’aria e, finalmente, tra Rosalinda e Andrea Zenga è nato qualcosa di speciale. I due hanno deciso di abbandonare, almeno in parte, la timidezza e di lasciarsi andare, fino a trovarsi l’uno nelle braccia ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 20 febbraio 2021) La nuovanata dentro il Grande Fratello VIPa far discutere. Anche se, almeno inizialmente, tutti gli inquilini speravano in un qualcosa di più tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ora il clima è molto cambiato all’interno della casa. La neosta facendo discutere tutti e sono pochi quelli che vedono in loro due un roseo futuro. Tra questi vi è, il quale si è mostrato davvero molto critico nei loro confronti.ironizza sul rapporto tra Rosalinda e Zenga Dopo tante indecisioni e sguardi, la scelta era nell’aria e, finalmente, tra Rosalinda e Andrea Zenga è nato qualcosa di speciale. I due hanno deciso di abbandonare, almeno in parte, la timidezza e di lasciarsi andare, fino a trovarsi l’uno nelle braccia ...

kefaimidenunci : sto in un sacco di gruppi fb e in ogni post vi giuro OGNI POST vedo insulti gratuiti a chiunque ma quanta cattiveri… - AlanBarbagall : @GiuliaSalemi93 Quanta cattiveria vedo in questi commenti. Giulia sei stata un PWRGIRL TANTA STIMA. Ti auguro le mi… - inheartoflouis : incredibile quanta cattiveria riuscite a tirare fuori per un reality, nella vita reale come siete? - thewrongside8 : Ma quanta cattiveria scrivete qui sopra gente? ?? #gfvip - U9864667 : non potete capire quanta cattiveria nel tzvip o gregorelli, vabbé ??#prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Quanta cattiveria Cervone come Sinatra: "Ho fatto tutto a modo mio. Zero rimpianti e coscienza pulita" Sai quanta gente c'è, nei grossi club, che non vale una lira e ha un passato da leccapiedi? Con ... Invece a giugno mi dicono che Zeman non mi vuole, una vera cattiveria perché lo sapevano da mesi. ...

Francesco Sarcina: "Quando io e Clizia ci siamo lasciati parlavano di me come se fossi finito. Ai miei figli ho spiegato chi sono" Quanta rabbia aveva dentro, da ragazzo? "Ero arrabbiato con la vita e con le donne. Anche il sesso ... ho sentito dentro così tanta violenza e cattiveria che non ho dormito. Quella notte, non ho visto ...

Uccisi tre cani di un avvocato, avvelenati nel giardino di casa Cronache Maceratesi Saigente c'è, nei grossi club, che non vale una lira e ha un passato da leccapiedi? Con ... Invece a giugno mi dicono che Zeman non mi vuole, una veraperché lo sapevano da mesi. ...rabbia aveva dentro, da ragazzo? "Ero arrabbiato con la vita e con le donne. Anche il sesso ... ho sentito dentro così tanta violenza eche non ho dormito. Quella notte, non ho visto ...