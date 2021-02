Quando le mani si sfiorano: la storia vera che ha ispirato il film (Di sabato 20 febbraio 2021) Quando le mani si sfiorano, la pellicola scritta e diretta da Amma Asante, si basa su eventi realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale. Quando le mani si sfiorano non è basato su una storia vera, sebbene utilizzi eventi storici realmente accaduti, e vede Amandla Stenberg nei panni di una sedicenne di nome Leyna, che vive in Germania nel 1944. A differenza della maggior parte dei film ambientati in quell'epoca la pellicola non si concentra sulla difficile situazione degli ebrei durante il nazismo: la Stenberg interpreta quello che i nazisti chiamavano un "bastardo della Renania": il figlio di una madre tedesca e di un padre africano. Il film è stato scritto e diretto da Amma Asante, che in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 febbraio 2021)lesi, la pellicola scritta e diretta da Amma Asante, si basa su eventi realmente accaduti durante la seconda guerra mondiale.lesinon è basato su una, sebbene utilizzi eventi storici realmente accaduti, e vede Amandla Stenberg nei panni di una sedicenne di nome Leyna, che vive in Gera nel 1944. A differenza della maggior parte deiambientati in quell'epoca la pellicola non si concentra sulla difficile situazione degli ebrei durante il nazismo: la Stenberg interpreta quello che i nazisti chiamavano un "bastardo della Renania": il figlio di una madre tedesca e di un padre africano. Ilè stato scritto e diretto da Amma Asante, che in ...

LauraPausini : Siamo pieni di domande. Siamo anime affamate. Siamo fatti per amarci, ora come non mai. E quando fa più male, Fai… - chetempochefa : 'Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore Arrivare ad alzare le mani non mi piace più Se litighiamo in mezzo ad… - saylessdomorexx : Ho nelle mani tutti i tuoi consigli, li stringo forte quando tu mi manchi. - Scarlet_Rose87 : RT @Stasera_in_TV: RAI MOVIE: (21:10) Quando le mani si sfiorano (Film) #StaseraInTV 20/02/2021 #PrimaSerata #quandolemanisisfiorano @raimo… - mnnmnl : RT @DavLucia: “?? Poi d’improvviso,mi sciolse le mani, e le mie braccia divennero ali quando mi chiese- Conosci l’estate?- io per un giorno… -