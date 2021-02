Quando fate il sierologico o il tampone e risultate positivi chiedete quale Coronavirus avete – L’assurdità del complottismo (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono teorie del complotto che, sostanzialmente, non reggono. Se un imperito legge l’invito “Quando fate il sierologico o il tampone e risultate positivi chiedete quale Coronavirus avete”, può accontentarsi di una spiegazione che sembra una delle “Supercazzole” di Amici Miei. Perché è un corollario dell’Effetto Dunning-Kruger: chi sa qualcosa davvero, ci dedica la vita e prima di parlare mastica mille volte per una singola parola. Chi non lo sa urla a pieni polmoni e con arroganza l’impossibile. Quando fate il sierologico o il tampone e risultate positivi chiedete quale ... Leggi su bufale (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono teorie del complotto che, sostanzialmente, non reggono. Se un imperito legge l’invito “ilo il”, può accontentarsi di una spiegazione che sembra una delle “Supercazzole” di Amici Miei. Perché è un corollario dell’Effetto Dunning-Kruger: chi sa qualcosa davvero, ci dedica la vita e prima di parlare mastica mille volte per una singola parola. Chi non lo sa urla a pieni polmoni e con arroganza l’impossibile.ilo il...

marattin : Tra le tante cose positive, scelgo un commento personale. Da 24 anni un Maestro, anche quando (in seguito) non siam… - borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Andyphone @ilmandaloriano @Frances43279623 @CoffeeBreakLa7 Ovvio... poi arriverà il momento in cu… - butera_linda : RT @Giandom84354994: Abbiano una situazione migliore di quando eravamo arancioni, ma dobbiamo tornare arancioni. Ce la fate a fare 2+2??? h… - markovald : @xmaflex @Monicanpl @NapoliCapitale Quando scrivete cose stupide non fate capire di dove siete. Altrimenti poi la g… - clikservernet : Quando fate il sierologico o il tampone e risultate positivi chiedete quale Coronavirus avete – L’assurdità del com… -