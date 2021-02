Putin non si ferma: registrato il CoviVac, terzo vaccino contro il coronavirus. Ecco come funziona (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministero della Salute russo ha registrato un terzo vaccino contro il Covid-19:. Si tratta del CoviVac. A realizzarlo, il Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci di immunobiologia Chumakov di San Pietroburgo. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin. «A metà marzo», ha detto, «le prime 120.000 dosi saranno distribuite tra la popolazione civile». Gli altri due vaccini registrati in Russia contro il Covid-19 sono lo Sputnik V del Centro Gamaleya e l’EpiVacCorona del Centro Vektor. La caratteristica del CoviVac Il CoviVac, al contrario degli altri due vaccini russi, contiene il virus Sars-CoV-2 inattivato. Ha l’importante vantaggio di presentare all’organismo umano la particella virale nel suo insieme, insegnandogli a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ministero della Salute russo haunil Covid-19:. Si tratta del. A realizzarlo, il Centro scientifico federale per la ricerca e lo sviluppo di farmaci di immunobiologia Chumakov di San Pietroburgo. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin. «A metà marzo», ha detto, «le prime 120.000 dosi saranno distribuite tra la popolazione civile». Gli altri due vaccini registrati in Russiail Covid-19 sono lo Sputnik V del Centro Gamaleya e l’EpiVacCorona del Centro Vektor. La caratteristica delIl, al contrario degli altri due vaccini russi, contiene il virus Sars-CoV-2 inattivato. Ha l’importante vantaggio di presentare all’organismo umano la particella virale nel suo insieme, insegnandogli a ...

