Puglia, «Stop alla scuola in presenza per due settimane»: la mossa di Lopalco per vaccinare tutto il personale (Di sabato 20 febbraio 2021) Ridurre al massimo la didattica in presenza per consentire una vaccinazione di massa di tutto il personale scolastico. È l’idea messa in campo dall’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a margine dell’avvio della campagna vaccinale contro il Coronavirus degli operatori scolastici di Bari. Con la nuova ordinanza, che varrà fino al 5 marzo, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm del governo Draghi, viene eliminata l’opzione della frequenza in presenza a scelta. In questo modo, spiega Lopalco, «stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Ridurre al massimo la didattica inper consentire una vaccinazione di massa diilscolastico. È l’idea messa in campo dall’assessoreSalute della Regione, Pier Luigi, a margine dell’avvio della campagna vaccinale contro il Coronavirus degli operatori scolastici di Bari. Con la nuova ordinanza, che varrà fino al 5 marzo, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm del governo Draghi, viene eliminata l’opzione della frequenza ina scelta. In questo modo, spiega, «stiamo limitando al massimo la didattica inper dare la possibilità ailscolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica inpiù in ...

