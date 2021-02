Puglia, “serve una stretta sull’utilizzo di sansa per gli impianti di biogas” Coldiretti: sostenere la svolta green della filiera olivicola-olearia (Di sabato 20 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: serve una stretta per rafforzare l’alleanza strategica con i produttori di agroenergia e gli impianti di biogas per garantire la certezza e la continuità del ritiro delle sanse e sostenere la svolta green della filiera olivicola- olearia. E’ quanto sostiene Coldiretti Puglia, in seguito alla richiesta di Unaprol di un incontro al MISE per valorizzare la filiera olivicola-olearia italiana in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica che non può prescindere dalla definizione di un piano strategico che regoli e promuova la ... Leggi su noinotizie (Di sabato 20 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso daunaper rafforzare l’alleanza strategica con i produttori di agroenergia e glidiper garantire la certezza e la continuità del ritiro delle sanse ela. E’ quanto sostiene, in seguito alla richiesta di Unaprol di un incontro al MISE per valorizzare laitaliana in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica che non può prescindere dalla definizione di un piano strategico che regoli e promuova la ...

