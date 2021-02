Puglia, ritorna per tutti la scuola a distanza (Di sabato 20 febbraio 2021) In Puglia da lunedì le famiglie non avranno più la possibilità di scegliere tra scuola a distanza o in presenza. La Dad sarà attivata obbligatoriamente per tutti gli ordini di scuola: ora la priorità è la campagna vaccinale. In Puglia tutti a distanza da lunedì La decisione è arrivata questa mattina, lunedì 20 febbraio, al termine della riunione tra l’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e i sindacati scolastici. Nell’ordinanza, oltre ad eliminare in Puglia la possibilità di scelta tra la scuola a distanza e in classe, si limita al 50% anche la presenza di alunni con bisogni educativi particolari, al fine di rallentare la curva dei contagi ed evitare una diffusione sempre più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Inda lunedì le famiglie non avranno più la possibilità di scegliere trao in presenza. La Dad sarà attivata obbligatoriamente pergli ordini di: ora la priorità è la campagna vaccinale. Inda lunedì La decisione è arrivata questa mattina, lunedì 20 febbraio, al termine della riunione tra l’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo e i sindacati scolastici. Nell’ordinanza, oltre ad eliminare inla possibilità di scelta tra lae in classe, si limita al 50% anche la presenza di alunni con bisogni educativi particolari, al fine di rallentare la curva dei contagi ed evitare una diffusione sempre più ...

