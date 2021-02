Puglia, nuova ordinanza per la scuola, tutti a casa fino al 5 marzo: «Peggioramento rischio contagio» (Di sabato 20 febbraio 2021) È attesa per questa mattina, sabato 20 febbraio 2021, la pubblicazione della nuova ordinanza riguardante la scuola in Puglia. L’ufficialità è ormai certa: dal 22 febbraio al 5 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno in Didattica Digitale Integrata. La motivazione alla base del nuovo provvedimento del presidente della Regione, Michele Emiliano, è da ricercarsi nel “Peggioramento nel livello generale del rischio di contagio”. Leggi anche >> Maturità 2021, come si svolgerà l’esame: il ministro Bianchi annuncia l’ordinanza scuola Puglia nuova ordinanza: didattica a distanza per due settimane A partire dal prossimo lunedì, 22 febbraio 2021, e per due ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021) È attesa per questa mattina, sabato 20 febbraio 2021, la pubblicazione dellariguardante lain. L’ufficialità è ormai certa: dal 22 febbraio al 5tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno in Didattica Digitale Integrata. La motivazione alla base del nuovo provvedimento del presidente della Regione, Michele Emiliano, è da ricercarsi nel “nel livello generale deldi”. Leggi anche >> Maturità 2021, come si svolgerà l’esame: il ministro Bianchi annuncia l’: didattica a distanza per due settimane A partire dal prossimo lunedì, 22 febbraio 2021, e per due ...

