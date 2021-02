(Di sabato 20 febbraio 2021) Il PSV non è andato bene lo scorso fine settimana. Nella trasferta contro l’ADO Den Haag (16° in classifica), la squadra di Roger Schmidt è andata sotto poco prima della fine del primo tempo, per poi rimontare, ma infine farsi rimontare a sua volta da un gol Michiel Kramer che ha determinato il pareggio finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : PSV-Vitesse (domenica, ore 16.45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - infobetting : PSV-Vitesse (domenica, ore 16.45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : PSV Vitesse

Infobetting

...del Feyenoord Wim Van Hanegem e ci sono attaccanti del valore di Willy Van Der Kuijlen del(... Il Sittardia è impegnato in un'amichevole estiva contro il. Willy Dullens chiede di essere ...In Eredivisie al primo posto c'é l'Ajax con 44 punti , al secondo posto ilcon 41 e al terzo posto ila quota 40. Le probabili formazioni di Sparta Rotterdam - Twente Lo Sparta Rotterdam ...Il PSV non è andato bene lo scorso fine settimana. Nella trasferta contro l’ADO Den Haag (16° in classifica), la squadra di Roger Schmidt è andata sotto poco prima della fine del primo tempo, per poi ...Ventitreesima giornata di Eredivisie: ecco analisi e pronostici riguardanti Ajax-Sparta Rotterdam e tutte le altre partite in programma.