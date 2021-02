Psr | nuova misura da 16 milioni per le aree montane | sostegno alle zone a rischio spopolamento

(Di sabato 20 febbraio 2021) Un' azione molto articolata riguarda ildell'economia dei territori montani, finalizzata al freno del progressivodellesvantaggiate sotto vari punti di vista. In ...

APPROFONDIMENTI ZOOTECNIA SOSTENIBILEmisura da 16 milioni per le aree montane: sostegno alle...APPROFONDIMENTI ZOOTECNIA SOSTENIBILEmisura da 16 milioni per le aree montane: sostegno alle...Cantiere aperto e lavori avviati a Fivizzano per rendere più moderne ed efficienti le tratte dell’impianto irriguo Fivizzano-Aulla. Grazie a un finanziamento straordinario di 400mila euro, veicolato d ...Un’ azione molto articolata riguarda il sostegno dell’economia dei territori montani, finalizzata al freno del progressivo spopolamento delle aree montane svantaggiate sotto vari punti ...