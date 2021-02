Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Provincia di Caserta con provvedimento presidenziale (decreto n. 57), ha approvato la progettazione esecutiva per lavori di manutenzione straordinaria su tratti di strade della rete provinciale, per un importo complessivo di euro 938.183,97. Gli interventi progettati ed autorizzati sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sono relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il decreto presidenziale n. 57 prevede in particolare: lavori di manutenzione straordinaria su tratti delle seguenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Provincia di Caserta con provvedimento presidenziale (decreto n. 57), ha approvato la progettazione esecutiva perdisu tratti di strade, per un importo complessivo di euro 938.183,97. Gli interventi progettati ed autorizzati sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sono relativi a programmi straordinari diviaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il decreto presidenziale n. 57 prevede in particolare:disu tratti delle seguenti ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Frana di Letojanni, proseguono i lavori di messa in sicurezza) è stato pubblicato su: Tempo Str… - GazzettadiSiena : Proseguono i lavori in via Camollia e zone limitrofe che comporteranno la probabile interruzione del segnale tv - fnp_ag_cl_e : RT @FNPCISLSicilia: Proseguono i lavori dell'Esecutivo della @CislSicilia Quasi 3mila nuovi iscritti in più alla #CislSicilia sono testimon… - espressione24 : Filetto - Proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i cimiteri delle frazioni dell’Aqui… - emiliaromagnago : Proseguono i lavori di ripristino del piano viabile lungo la E45 a Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Proseguono lavori Messina: manutenzione straordinaria sull'A18, i prossimi interventi in programma Proseguono inoltre, come previsto da cronoprogramma, anche i lavori di messa in sicurezza del manto in relazione ai fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante in corrispondenza della ...

Anas: Lavori sul viadotto a Fisciano su Raccordo Autostradale 2 "di Avellino" Proseguono le attività di manutenzione sul viadotto al km 9,900 nel territorio comunale di Fisciano (SA) sul Raccordo Autostradale 2 "di Avellino". Nel dettaglio, a partire da lunedì 22 febbraio, ...

Torino: individuato guasto, proseguono lavori metropolitana Agenzia ANSA Ponte sul lago di Corbara Interventi per riaprire al traffico pesante Proseguono i lavori necessari a riaprire al traffico pesante il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 di Baschi. Per consentire l’avanzamento delle fasi lavorative, sono necessarie al ...

Il Carpi verso la sfida di Cesena, Pochesci punta sulle conferme e valuta le condizioni di De Sena Prosegue senza intoppi il lavoro del Carpi verso la sfida di lunedì sera a Cesena. Mister Pochesci potrebbe decidere di non cambiare granché nell’assetto biancorosso dopo i due pari con Arezzo e Sudti ...

inoltre, come previsto da cronoprogramma, anche idi messa in sicurezza del manto in relazione ai fenomeni di dissesto che hanno interessato il versante in corrispondenza della ...le attività di manutenzione sul viadotto al km 9,900 nel territorio comunale di Fisciano (SA) sul Raccordo Autostradale 2 "di Avellino". Nel dettaglio, a partire da lunedì 22 febbraio, ...Proseguono i lavori necessari a riaprire al traffico pesante il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 di Baschi. Per consentire l’avanzamento delle fasi lavorative, sono necessarie al ...Prosegue senza intoppi il lavoro del Carpi verso la sfida di lunedì sera a Cesena. Mister Pochesci potrebbe decidere di non cambiare granché nell’assetto biancorosso dopo i due pari con Arezzo e Sudti ...