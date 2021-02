Processo Gregoretti | Di Maio inguaia il Capitano Il ministro degli Esteri | informati dei blocchi delle navi dai suoi tweet Sentita dal Gup anche la Lamorgese La Bongiorno però insiste sulla linea di governo condivisa

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nel giorno della quarta udienza preliminare per la sua richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona per il ritardo nello sbarco dei migranti su navenel luglio del 2019 ad Augusta, Matteo Salvini sottodi “non avere alzato mai il dito” contro ildi cui faceva parte, perchè, sostiene, “nessuno di loro è colpevole non essendo stato commesso alcun reato”. Sul palco dei testimoni, nell’aula bunker del carcere di Bicocca di Catania, hanno deposto la ministra dell’Interno, Luciana, e l’allora vicepremier e responsabile della Farnesina, Luigi Di. “Ho sentito una ricostruzione coerente e corretta dei fatti: quello che facevamo, lo decidevamo e lo festeggiavamo insieme col merito di avere svegliato l’Europa”, ha affermato il leader della Lega, ...

A sorpresa Luca Palamara , l'ex presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati potrebbe essere convocato come persona informata sui fatti dalla Procura di Catania sul caso della naveche vede imputato, con l'accusa di sequestro di persona, per la gestione dei migranti, l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. A richiedere la sua testimonianza sono gli avvocati di ...A Catania parole misurate e nessuna ostilità nei confronti dell'ex titolare dell'Interno. La testimonianza di Di Maio: venivamo a sapere del ...“Io ci credo nel Ponte sullo Stretto, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione del ponte di Genova e ...L'udienza preliminare sul caso Gregoretti è tornata nell'aula bunker di Bicocca, a Catania, dopo la trasferta romana a Palazzo Chigi.