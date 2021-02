Primi casi di infezione nell'uomo del virus dell'influenza aviaria In Russia (Di sabato 20 febbraio 2021) Le autorità russe hanno annunciato di aver registrato i Primi 7 casi di infezione nell’uomo del virus dell’influenza aviaria del tipo AH5N8 e di averne dato notizia all’Organizzazione mondiale della Sanità “diversi giorni fa”: lo riportano le agenzie di stampa russe Interfax e Tass citando Anna Popova, capo dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari, che ha sottolineato che “questo virus può essere trasmesso dagli uccelli all’uomo” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Le autorità russe hanno annunciato di aver registrato idideldel tipo AH5N8 e di averne dato notizia all’Organizzazione mondialea Sanità “diversi giorni fa”: lo riportano le agenzie di stampa russe Interfax e Tass citando Anna Popova, capo’agenzia federale russa per i controlli sanitari, che ha sottolineato che “questopuò essere trasmesso dagli uccelli all’” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro”.

robersperanza : Oggi, un anno dopo i primi casi di Codogno, è la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, soc… - chetempochefa : A un anno dalla scoperta dei primi casi di covid in Italia, il momento in cui è iniziato tutto, avremo con noi il s… - SkyTG24 : Un anno di #Covid. Dai primi casi alla corsa per i #vaccini, la sfida della #pandemia in Italia e le storie di chi… - Adnkronos : Influenza #aviaria, primi casi nell'uomo in #Russia: allertata Oms - Tele_Nicosia : Influenza aviaria, primi casi nell'uomo in Russia: allertata Oms -