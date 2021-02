Primavera, incredibile rissa durante Torino-Fiorentina. Aquilani contro l’arbitro (VIDEO) (Di sabato 20 febbraio 2021) Un’incredibile rissa ha caratterizzato in negativo Torino-Fiorentina, incontro valido per l’undicesima giornata della campionato Primavera 1 2020/2021. Il granata Karamoko ha inveito contro alcuni avversari dopo un’espulsione per un fallo di reazione, scaraventando sul suolo Agostinelli, anch’egli successivamente espulso. Ad alimentare il nervosismo ci ha pensato Alberto Aquilani, tecnico viola ed ex giocatore di Roma, Liverpool e Fiorentina, il quale ha protestato platealmente contro l’arbitro, prima di essere a sua volta sanzionato con un’espulsione. Un episodio di certo poco sportivo, soprattutto considerando il contesto di un incontro Under 19: non un buon esempio per il calcio ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Un’ha caratterizzato in negativo, invalido per l’undicesima giornata della campionato1 2020/2021. Il granata Karamoko ha inveitoalcuni avversari dopo un’espulsione per un fallo di reazione, scaraventando sul suolo Agostinelli, anch’egli successivamente espulso. Ad alimentare il nervosismo ci ha pensato Alberto, tecnico viola ed ex giocatore di Roma, Liverpool e, il quale ha protestato platealmente, prima di essere a sua volta sanzionato con un’espulsione. Un episodio di certo poco sportivo, soprattutto considerando il contesto di un inUnder 19: non un buon esempio per il calcio ...

