Primavera anticipata e zona gialla | ristoranti sold-out a Roma | folla a Napoli

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Temperature primaverili ehanno fatto sì che moltini si riversassero sul litorale per pranzare o semplicemente passeggiare sul lungomare di Ostia, Fiumicino e Fregene, o lungo i moli portuali. Gettonati in particolare i tavolini all’aperto di, già diversi al pieno di prenotazioni da giorni per oggi e per il bis di domani, e locali o chioschi vicino al mare o nel centro cittadino, come in via Torre Clementina, lungo il Porto canale di Fiumicino.A Fiumicino, prevedendo l’afflusso, l’amministrazione comunale ha messo in campo otto pattuglie della polizia locale, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, fino alle 23 e una trentina di volontari dalle 8 alle 19 sia oggi che domani, per il controllo sul rispetto delle misure anti Covid e per la viabilità. “Nelle località balneari della ...