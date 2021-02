Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Regionali | stop agli aumenti Sicilia in giallo fisso Nelle scuole contagi ai minimi Via Libertà | la lunga agonia”

Leggi su mediagol

(Di sabato 20 febbraio 2021) "".Titola così ladell’edizione odierna del “di”."Dura bocciatura della Corte dei Conti al rinnovo contrattuale garantito a 1.630 dirigenti: di fatto manca la copertura finanziaria per distribuire mediamente 209 euro in più al mese". "inai". "Via, la. L’ultimo marchio a mollare è Michael Kors. Ma nella strada più rappresentativa del capoluogo le vetrine si spengono non solo per colpa della crisi dovuta al Covid. «Le grandi ...