Prima il gas ora Sputnik V. La nuova geopolitica di Putin (Di sabato 20 febbraio 2021) In cuor suo l'analista, in particolare di politica estera, si sente simile all'astronomo che aspira ad osservare eventi celesti ma finisce con l'essere confuso con l'astrologo cui si chiede un oroscopo. Vorrebbe descrivere le relazioni internazionali ma viene interrogato sul futuro delle principali crisi mondiali. È una trasposizione di intenti diventata norma cui si soggiace confortati dal fatto che, nell'eterno presente dell'informazione h24, le previsioni centrate hanno troppi genitori, quelle sbagliate sono orfane premature. Ad un anno dall'inizio formale del Covid, mentre si sprecano i riassunti giornalistici sul tema, a costo di sembrare ineleganti torniamo su alcune nostre ipotesi formulate in questo periodo per un primo fact-checking a posteriori. La principale previsione ad essersi avverata è proprio quella che a marzo 2020 tra i primi definimmo la "corsa al vaccino", ... Leggi su formiche

