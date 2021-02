Previsioni meteo 20 febbraio: weekend primaverile al Centro-Sud (Di sabato 20 febbraio 2021) Le Previsioni meteo di oggi, sabato 20 febbraio 2021: temperature in aumento sulle regioni Centro-meridionali con l’anticiclone, più nubi e pioviggini al Nord L’anticiclone che ormai da diversi giorni ha preso il controllo della situazione meteo regala un’Italia spaccata in due con un weekend primaverile al Centro-Sud e nubi e pioviggini sulle regioni settentrionali. Lo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 20 febbraio 2021) Ledi oggi, sabato 202021: temperature in aumento sulle regioni-meridionali con l’anticiclone, più nubi e pioviggini al Nord L’anticiclone che ormai da diversi giorni ha preso il controllo della situazioneregala un’Italia spaccata in due con unal-Sud e nubi e pioviggini sulle regioni settentrionali. Lo… L'articolo Corriere Nazionale.

RobertoBurioni : 'Meteo morte' è brutto ma un meteorologo che parla di virus durante una pandemia tragica e senza precedenti è qualc… - Corriere : Il meteo: nel weekend assaggio di primavera con temperature fino a 20° C. Ma al Nord è allarme nebbia - Corriere : Il meteo: nel weekend assaggio di primavera con temperature fino a 20° C. Ma al Nord è ... - Piergiulio58 : Meteo, le previsioni di sabato 20 febbraio: nebbia e nuvole al Centro-Nord, sole e 16 gradi al Sud-… - Miti_Vigliero : Liguria Previsioni @MeteoLIMET per sabato, domenica e lunedì -