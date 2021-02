Prescrizione, Cartabia salva la riforma Bonafede. La legge in vigore dal 2020 produrrà effetti tra anni. C’è tutto il tempo per rivedere l’intero processo penale (Di sabato 20 febbraio 2021) Probabilmente non ne saranno rimasti felici i vari Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Matteo Salvini ma ad oggi non c’è nessuna fretta di intervenire sulla riforma di Alfonso Bonafede e in particolar modo sullo stop alla Prescrizione. Il motivo? La legge, in vigore dal gennaio del 2020, provocherà i suoi primi effetti soltanto tra alcuni anni. C’è dunque tutto il tempo per intervenire prima sull’intera riforma del processo penale. È questa la posizione di Marta Cartabia (nella foto), la ministra della Giustizia del governo di Mario Draghi. La nuova guardasigilli due giorni fa ha esordito tra i corridoi del Parlamento, incontrando i capigruppo della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Probabilmente non ne saranno rimasti felici i vari Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Matteo Salvini ma ad oggi non c’è nessuna fretta di intervenire sulladi Alfonsoe in particolar modo sullo stop alla. Il motivo? La, indal gennaio del, provocherà i suoi primisoltanto tra alcuni. C’è dunqueilper intervenire prima sull’interadel. È questa la posizione di Marta(nella foto), la ministra della Giustizia del governo di Mario Draghi. La nuova guardasigilli due giorni fa ha esordito tra i corridoi del Parlamento, incontrando i capigruppo della ...

