Premier, un punto per parte tra Southampton e Chelsea. Mount risponde a Minamino (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Chelsea esce dal campo del Southampton con un punto nella 25a giornata di Premier League. Aprono le marcature i padroni di casa con Minamino, l'ex Liverpool va a segno al 33?. I Blues la rimettono in piedi grazie a un rigore trasformato da Mount al 54? . La squadra di Tuchel raggiunge così quota 43 punti ed è quarta in classifica, i Saints sono tredicesimi con 30.

