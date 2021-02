Premier League, il Fulham batte 1-0 lo Sheffield: decide Lookman (Di domenica 21 febbraio 2021) Al Craven Cottage il Fulham di Scott Parker batte lo Sheffield United 1-0 nella 25^ giornata di Premier League. A decidere lo scontro salvezza tra la terzultima e l’ultima del massimo campionato inglese ci pensa Ademola Lookman, che al 61? segna il suo quinto gol stagionale. Rete pesante quella dell’inglese classe 1997 di proprietà del Lipsia, che consente ai padroni di casa di salire a quota 22 punti, a -3 dal Newcastle quartultimo (impegnato domenica 21 febbraio all’Old Trafford contro il Manchester United). Notte fonda per gli uomini di Chris Wilder, fanalino di coda con 11 punti in 25 partite e una retrocessione in Championship sempre più vicina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Al Craven Cottage ildi Scott ParkerloUnited 1-0 nella 25^ giornata di. Are lo scontro salvezza tra la terzultima e l’ultima del massimo campionato inglese ci pensa Ademola, che al 61? segna il suo quinto gol stagionale. Rete pesante quella dell’inglese classe 1997 di proprietà del Lipsia, che consente ai padroni di casa di salire a quota 22 punti, a -3 dal Newcastle quartultimo (impegnato domenica 21 febbraio all’Old Trafford contro il Manchester United). Notte fonda per gli uomini di Chris Wilder, fanalino di coda con 11 punti in 25 partite e una retrocessione in Championship sempre più vicina. SportFace.

