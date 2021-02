Premier League, Ancelotti batte il Liverpool. Frena il Chelsea (Di sabato 20 febbraio 2021) Liverpool (Regno Unito) - Il Liverpool di Klopp non riesce a dare continuità alla netta vittoria in Champions con il Lipsia cadendo nel derby con l' Everton . I Reds subiscono la quarta sconfitta ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021)(Regno Unito) - Ildi Klopp non riesce a dare continuità alla netta vittoria in Champions con il Lipsia cadendo nel derby con l' Everton . I Reds subiscono la quarta sconfitta ...

GoalItalia : 'La gente non è scema, le guarda le partite. Sa chi è Eriksen, in Premier League ha fatto la differenza' (Lele Adan… - sportli26181512 : Liverpool-Everton 0-2: Vittoria per l'Everton nel match valevole per la venticinquesima giornata della Premier Leag… - CapaGira : RT @Eurosport_IT: Continua l'incubo Liverpool in Premier League: Ancelotti passa ad Anfield ?????????????????? #PremierLeague | #LIVEVE https://… - Eurosport_IT : Continua l'incubo Liverpool in Premier League: Ancelotti passa ad Anfield ?????????????????? #PremierLeague | #LIVEVE - sportli26181512 : #RisultatifotoeapprofondimentidalCalcioEsteroIamNaples Premier League, l’Everton espugna Anfield: battuto 2-0 il Li… -