Premier League 2020/2021, crisi senza fine per il Liverpool: l’Everton vince il derby (Di sabato 20 febbraio 2021) crisi senza fine per il Liverpool di Jurgen Klopp. La squadra campione in carica d’Inghilterra arriva alla quarta sconfitta consecutiva in campionato e questa è ancor più dolorosa perché a profanare Anfield Road sono i cugini dell’Everton in un derby tirato e deciso dal gol di Richarlison e dal rigore di Sigurdsson. Sorride Carlo Ancelotti che firma l’aggancio al sesto posto a quota 40, i Reds invece sprofondano ulteriormente e adesso a rischio c’è anche la Champions nella prossima stagione. IL RACCONTO DEL MATCH – Che questa squadra abbia problemi atavici lo si vede dall’approccio: al terzo minuto è subito vantaggio dei Toffees con la rete di Richarlison che porta avanti i ragazzi di Ancelotti. La grande esperienza dell’allenatore italiano e l’ottima compattezza difensiva della ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021)per ildi Jurgen Klopp. La squadra campione in carica d’Inghilterra arriva alla quarta sconfitta consecutiva in campionato e questa è ancor più dolorosa perché a profanare Anfield Road sono i cugini delin untirato e deciso dal gol di Richarlison e dal rigore di Sigurdsson. Sorride Carlo Ancelotti che firma l’aggancio al sesto posto a quota 40, i Reds invece sprofondano ulteriormente e adesso a rischio c’è anche la Champions nella prossima stagione. IL RACCONTO DEL MATCH – Che questa squadra abbia problemi atavici lo si vede dall’approccio: al terzo minuto è subito vantaggio dei Toffees con la rete di Richarlison che porta avanti i ragazzi di Ancelotti. La grande esperienza dell’allenatore italiano e l’ottima compattezza difensiva della ...

