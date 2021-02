Prada Cup | previsioni meteo Luna Rossa deve chiudere i conti | domenica da vento leggero! Poi arriva la bufera…

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021)conduce per 5-1 la Finale dellaCup. Il sodalizio italiano si trova a due successi dalla chiusura della serie conclusiva e dal guadagnarsi il diritto di sfidare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Stanotte TeamPirelli ha vinto gara-5 e perso gara-6, domani (ore 04.00 italiane) si tornerà nel Golfo di Hauraki per gara-7 e gara-8. Èto il momento di dare uno sguardo alledella vigilia. Secondo la app Predict Wind, utilizzata anche dagli equipaggi impegnati in gara, sui tre campi di regata papabili per l’effettivo svolgimento delle regate (“A”, “D”, “E”) ildovrebbe soffiare a 8-9 nodi, con provenienza da nord-nord-est. Si tratta di condizioni ideali per ...