Prada Cup | Pietro Sibello | “La forza di Luna Rossa è il piacere di lavorare di squadra”

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021)è in vantaggio 5-1 su Ineos UK dopo le prime sei regate della Finale diCup in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). Serviranno altri due successi per aggiudicarsi il trofeo e, soprattutto, andare a sfidare i Defender di Team New Zealand per l’America’s Cup a partire dal prossimo 6 marzo. Si è parlato nelle ultime settimane di come il TeamPirelli abbia migliorato le proprie prestazioni nel momento in cuiè stato maggiormente responsabilizzato. Il trimmer di Alassio ha spiegato in conferenza stampa il suo nuovo ruolo: “Cerchiamo di migliorare regata dopo regata, giorno dopo giorno. Di sicuro la tecnica, ma anche come lavoriamo insieme. Io cerco di aiutare Spithill e Bruni, facendogli capire in quale posizione si trovano nei confronti ...