Prada Cup | Luna Rossa sovrasta Ineos con vento leggero e sale sul 5-0!

(Di sabato 20 febbraio 2021)continua a sognare e si aggiudica anche gara-5, portandosi sul 5-0 controTeam UK nella Finale diCup 2021 in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). La barca italiana rimane quindi imbattuta nella fase a eliminazione diretta delle Challenger Series (siamo a quota nove vittorie di regata consecutive, dopo il 4-0 in semifinale a Patriot) ed è adesso a due soli punti dalla qualificazione al Match di America’s Cup contro il defender Emirates Team New Zealand. Sul campo di regata Echo, in condizioni dimedio-basso (10-12 nodi circa) proveniente da sud-ovest,si è confermata nettamente superiore a Britannia in bolina ed ha approfittato degli errori dinel primo tratto per prendere il ...