Prada Cup | Luna Rossa sconfitta dopo 9 vittorie di fila Gli italiani non perdevano da un mese

(Di sabato 20 febbraio 2021)è statada Ineos Uk nella gara-6 della Finale diCup e ora conduce la serie conclusiva per 5-1. I britannici, travolti nelle prime cinque regate disputate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), sono finalmente riusciti a trovare una quadra e a portare a casa il loro primo punto: ottima partenza, poi allungo nel secondo tratto di poppa e affermazione meritata contro l’equipaggio italiano, meno impeccabile in questa uscita rispetto a quello che si era visto nelle precedenti. A TeamPirelli servono altri due successi per chiudere i conti e guadagnarsi il diritto di affrontare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup.è incappata nel primo koavere inanellato nove...

Luna Rossa sempre più vicina alla sfida con Emirates New Zealand. Nelle acque di Auckland è ripartita la finale della: l'imbarcazione italiana si è aggiudicata la prima delle due regate in programma precedendo Ineos Team Uk per 1'20", poi il successo degli inglesi con appena 14 secondi di vantaggio. Luna ...Gli inglesi sono ancora vivi, ma Luna Rossa è a due punti dall'obiettivo minimo della sua quinta campagna di Coppa America : conquistare la, la selezione degli sfidanti. Dopo la vittoria degli italiani nella prima regata di giornata e la reazione degli inglesi di Ineos nella seconda , il punteggio è sul 5 - 1 per gli italiani, ...Luna Rossa è stata sconfitta da Ineos Uk nella gara-6 della Finale di Prada Cup e ora conduce la serie conclusiva per 5-1. I britannici, travolti nelle prime cinque regate disputate nella baia di Auck ...