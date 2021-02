PP Sports | stop alla trasmissione della Serie A | la società di Suning non ha trovato l’accordo sui termini

sportface2016 : #PPSports, stop alla trasmissione della #SerieA: la società di #Suning non ha trovato l’accordo sui termini -

Ultime Notizie dalla rete : Sports stop

Sportface.it

La truppa guidata da capitan Marco Cuccarese ospiterà l'Enfoservice Altamura ed è vogliosa di ritornare in campo dopo oltre un anno come sottolinea coach Miglionico: "Dopo un anno di...... achieved despite the difficulties of the season, which - as in Esaote - did not, however,the ... since 1946 Ducati has been producingmotorcycles recognized for their innovative design and ...Nella mattinata di sabato, la piattaforma cinese PP Sports ha reso noto di aver interrotto la trasmissione dei match di Serie A e Premier League. PP Sports, di proprietà di Suning, aveva spiegato di n ...